Elektrikli otomobil almayı düşünen tüketiciler için mart ayı güncel fiyat tablosu büyük önem taşıyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji maliyetlerine etkisi, otomobil fiyatlarını doğrudan şekillendiriyor. Peki 2026 Mart'ta en ucuz elektrikli araba hangisi? Togg ve Tesla fiyatları ne kadar?

En uygun fiyatlı elektrikli araçlar

Mart ayında Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araç 585 bin TL fiyat etiketiyle Citroen Ami olarak öne çıkıyor. Şehir içi kısa mesafe kullanımı için tasarlanan bu mikro araç, ehliyet gerektirmeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Bir diğer uygun fiyatlı seçenek ise 669.900 TL'den başlayan Fiat Topolino. Bütçe dostu segmentte Opel Frontera 1.590.000 TL, Citroen e-C3 1.468.000 TL ve Hyundai Inster 1.510.000 TL'lik başlangıç fiyatlarıyla alıcıların radarında yer alıyor.

Togg fiyatları ne kadar?

Yerli otomobil Togg, T10X ve T10F modelleriyle pazardaki konumunu koruyor. Togg T10X standart menzil versiyonu 1.870.000 TL'den, T10F ise 1.886.000 TL'den başlıyor. Uzun menzil seçenekleri 2.180.000 TL ile 2.196.000 TL arasında değişirken, dört çeker 4More versiyonları 3.178.000 TL'ye ulaşıyor.

Tesla ve BYD fiyatları mart ayında ne kadar?

Tesla Model Y arkadan çekiş versiyonu 2.474.985 TL'den satışa sunulurken, Performance versiyonu 4.418.400 TL'ye çıkıyor. Çinli üretici BYD ise agresif fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. BYD Atto 3 2.249.000 TL, BYD Seal ise 2.429.000 TL'den başlayan fiyatlarla rakiplerine meydan okuyor.

Premium ve lüks segmentte fiyatlar nasıl?

Üst segmentte Mercedes EQA 4.345.000 TL'den, BMW iX1 ise 3.978.200 TL'den başlıyor. Audi Q4 e-tron 4.437.431 TL seviyesinde alıcı buluyor. Listenin en pahalı modeli ise 25.664.346 TL fiyat etiketiyle Porsche Taycan Turbo S olarak öne çıkıyor. Elektrikli SUV segmentinde Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 ve Volvo EX30 gibi modeller de yoğun ilgi görüyor. Tüketicilerin satın alma kararı öncesinde güncel kampanyaları ve bayii fiyatlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.