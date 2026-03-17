2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bayramı aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar arife gününden itibaren yollara akın edecek. Peki 19 Mart arife günü yollar bedava mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacak? İşte tüm detaylar.

19 Mart arife günü köprüler ücretsiz mi?

Arife günü olan 19 Mart Perşembe'de köprü ve otoyollardan geçişlerde mevcut ücret tarifesi geçerli olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması yalnızca resmi bayram günlerinde devreye giriyor. Bu nedenle arife gününde hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü normal şekilde ücretli hizmet verecek. Sürücülerin HGS veya OGS bakiyelerini yola çıkmadan önce kontrol etmesi önem taşıyor.

Bayramda hangi yollar ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ve köprüler bayram süresince ücretsiz hale geliyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü ve KGM tarafından işletilen tüm kamuya ait otoyollar 20 Mart Cuma saat 00.00'dan itibaren 22 Mart Pazar gece saatlerine kadar bedava kullanılabilecek.

Yap-İşlet-Devret köprüleri ücretsiz mi?

Özel sektör tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen projeler ise bu muafiyetin dışında kalıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü), Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu gibi güzergahlarda bayram döneminde de normal tarife üzerinden ücret alınmaya devam edecek.

Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı boyunca yalnızca otoyollar değil, toplu taşıma hizmetleri de vatandaşlara ücretsiz sunulacak. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN ve belediyelere bağlı metro, otobüs, metrobüs ile tramvay hatları bayram süresince ücret almadan hizmet verecek. Sürücülerin ve yolcuların Resmi Gazete'de yayımlanacak nihai kararı takip etmesi tavsiye ediliyor.