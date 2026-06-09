Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini paylaşarak kamu personeli adaylarının yol haritasını netleştirdi. Devlet dairelerinde kadro kapma mücadelesi verecek olan lisans, ön lisans ve lise mezunları için başvuru ekranının açılacağı günler tek tek listelendi. Sınavların hangi aylarda yapılacağı ve sonuçların hangi tarihlerde ilan edileceği de adayların çalışma planını doğrudan etkileyecek. KPSS oturumlarına katılım sağlayacak öğrencilerin kaçırmaması gereken başvuru tarihleri ve sınav günlerinin tüm detayları netleşti.

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvimle birlikte üç farklı öğrenim düzeyi için de başvuru tarihleri ilan edildi. İlk olarak lisans mezunları için süreç başlıyor. KPSS Lisans başvuruları 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. İki yıllık üniversite mezunlarını kapsayan KPSS Ön Lisans başvuruları ise 29 Temmuz 2026'da açılacak ve 10 Ağustos 2026 akşamına kadar devam edecek. Lise mezunlarının katılacağı KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2026 tarihinde kapılarını kapatacak.

ÖSYM KPSS LİSANS, ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar için büyük sınav günü heyecanı başlayacak. ÖSYM takvimine göre sınavlar sonbahar aylarında yoğunlaşıyor. KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi sınavları ise iki güne yayılacak; 1. gün oturumu 12 Eylül 2026'da, 2. gün oturumu ise 13 Eylül 2026'da uygulanacak. İki yıllık mezunların katılacağı KPSS Ön Lisans sınavı 4 Oktober 2026 tarihinde, lise mezunlarının gireceği KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026 KPSS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Sınav salonlarında dökülen terlerin ardından adayların gözü bu kez sonuç ekranına çevrilecek. ÖSYM, sınavların tamamlanmasından kısa bir süre sonra değerlendirmeleri bitirip sonuçları ilan etmeyi planlıyor. Takvime göre, KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulacak. KPSS Ön Lisans sonuçları için belirlenen tarih 30 Ekim 2026 olurken, maratonun son halkası olan KPSS Ortaöğretim sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.