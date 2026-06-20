2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Futbol Takımımız, ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılarımız, rakibine 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. San Francisco Bay Area'da oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurarak ay-yıldızlı ekibe destek verdi. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Paraguay ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yenilginin ardından oyuncularımızı büyük üzüntü yaşadı. Ay-yıldızlı futbolseverler, stadyumdaki tribünlerin büyük çoğunluğunu oluştururken, mücadeleyi toplam 68 bin 827 taraftar tribünlerden takip etti. ABD'nin San Francisco kentinde oynanan mücadelede Türk taraftarlar, maç boyunca A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. Dünya Kupası heyecanının yaşandığı karşılaşmada tribünlerde kırmızı-beyaz renkler hakim oldu. Paraguay maçından önce San Francisco sokaklarında binlerce Türk vatandaş bir araya geldi. Taraftarlarımızı İzmir marşı ve coşkulu sloganlarla stadyuma akın etti.
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