Diyarbakır’da 49 yaşındaki Abdulvahap Demircan, 20 yıldır simit satarak ailesinin geçimini sağladı. Bu süre zarfında ders çalışarak KPSS’ye hazırlandı ve hayalini gerçekleştirmek için büyük bir çaba gösterdi.

KPSS MARATONU VE BAŞARI

Demircan, 2008-2010 yılları arasında Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümünden mezun oldu. 2010’dan 2024’e kadar her yıl KPSS’ye girerek umudunu kaybetmedi ve sonunda 81,321 puanla İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekniker olarak atandı.

AİLESİNİ İKNA ETME SÜRECİ

Atandığını önce kendisi, ardından da annesi ikna etmekte zorlanan Demircan, valizini hazırlayıp İstanbul’a gitmeye karar verince ailesi de mutluluğunu kabul etti. “Anneme bakmak için evlenmedim, evli olsam ona yeterince zaman ayıramazdım” diyerek bekarlığının avantajını anlattı.

GELECEK PLANLARI VE EĞİTİM AZMİ

Demircan, eğitimden kopmayacağını vurguladı ve ön lisans eğitimini DGS ile 4 yıllık mühendislik bölümüne tamamlamayı planladığını söyledi. Başarısı, azim ve inancın en güçlü motivasyon kaynakları olduğunu gösteren örnek bir hikaye olarak öne çıkıyor.