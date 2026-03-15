Her bayram döneminde olduğu gibi bu yıl da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle Marmaray, metro, metrobüs ve otobüslerin bayram boyunca bedava olup olmayacağı merak konusu.

19 Mart'ta Marmaray ücretsiz mi?

Kısa ve net yanıtıyla: Hayır. 19 Mart 2026 Perşembe günü, yani Ramazan Bayramı arefe günü Marmaray ücretsiz değil. Bu tarihte tüm toplu taşıma araçları normal ücret tarifesiyle hizmet vermeye devam edecek. Yolculuk yapabilmek için İstanbulkart bakiyenizin yeterli olması ya da tek geçişlik bilet kullanmanız gerekiyor.

Arefe günü resmi tatil kapsamına girmiyor ve İBB tarafından toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair herhangi bir özel gün ilanı yapılmadı. Bu nedenle 19 Mart'ta Marmaray dahil tüm raylı sistem hatları, otobüsler ve metrobüs ücretli olarak çalışacak.

Ramazan Bayramı'nda Marmaray ücretsiz olacak mı?

Asıl merak edilen soru ise bayramın kendisinde. 2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlıyor ve 22 Mart Pazar günü sona eriyor. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara bakıldığında bayram günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması güçlü bir beklenti olarak öne çıkıyor.

2025 yılında İETT'nin yaptığı açıklamaya göre Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanılabilmişti. Aynı uygulama kapsamında Marmaray, metro, metrobüs, tramvay ve belediye otobüsleri bayram süresince bedava hizmet vermişti.

2026 yılı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak İBB Meclisi'nin daha önceki kararları ve geçmiş yıl uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda 20-22 Mart tarihleri arasında Marmaray ve diğer toplu taşıma araçlarının yine ücretsiz olması kuvvetle muhtemel.

Hangi hatlar ücretsiz uygulamanın dışında kalıyor?

Geçen yılki uygulamada bazı hatlar ücretsiz kapsam dışında bırakılmıştı. Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel hattı ve Sabiha Gökçen Havalimanı servis hatları (SG-1, SG-2) bu istisnalar arasında yer alıyordu. Benzer istisnaların 2026'da da geçerli olması bekleniyor.

Vatandaşların bayram planlarını yaparken İETT, Metro İstanbul ve İBB'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeleri, güncel duyurulara göre hareket etmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca bayram günlerinde metro seferlerinin cumartesi tarifesine göre düzenlenebileceği ve sefer saatlerinin 06.00-00.00 arasında olabileceği de göz önünde bulundurulmalı. Ücretsiz uygulamadan yararlanmak isteyenlerin İstanbulkart'larının kişiselleştirilmiş olmasına dikkat etmesi gerekiyor.