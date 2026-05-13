Son Mühür/ Beste Temel- Karabağlar Belediyesi, daha önce üç kez mahkeme kararıyla iptal edilen "4. Etap Karabağlar-Cennetoğlu Mahallesi ve Civarı" imar planlarını revize ederek askıya çıkardı. Yaklaşık 188 hektarlık dev bir alanı kapsayan 1/1000 ölçekli yeni planlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin onayından geçti. Belediye, süreci vatandaşa anlatmak için Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda teknik bir bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kentsel dönüşüm değil, imar revizyonu

Toplantıya Çalıkuşu, Cennetoğlu, Bozyaka ve Selvili başta olmak üzere 10 mahalleden muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye yetkilileri, bu çalışmanın doğrudan bir kentsel dönüşüm uygulaması olmadığını, yalnızca bölgenin gelecekteki yapılaşma kriterlerini belirlediğini ifade etti. Teknik sunum yapan Etüt ve Proje Müdürü Derya Yazıcı, mahkeme süreçlerindeki eksiklerin giderildiğini ve artık belirsizliğin sona ermesi için sona yaklaşıldığını belirtti.

Son itiraz tarihi 29 Mayıs

Yeni planlar 30 Nisan 2026 tarihinde askıya çıkarıldı. Vatandaşların, mülkiyet durumlarını incelemek ve varsa itirazlarını iletmek için 29 Mayıs 2026 tarihine kadar süreleri bulunuyor. Tapu sahiplerinin Karabağlar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak detaylı bilgi alabileceği duyuruldu.

30-50 yıllık gelecek planlanıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, planların sadece bugünü değil, önümüzdeki 50 yılı kapsadığını söyledi. Kocaer; yeni yollar, otoparklar, yeşil alanlar ve sosyal tesislerin nüfus artışı dikkate alınarak plana işlendiğini vurguladı. Belediye Başkanı Helil Kınay ise sürecin şeffaf yürütüldüğünü hatırlatarak, vatandaşların kulaktan dolma bilgilere itibar etmemesini ve doğru bilgiyi resmi kanallardan almasını istedi.

Başkan Kınay: "Herkesin tapusu kazanılmış hakktır"

Toplantının sonunda vatandaşlara seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sürecin tamamen bilimsel kriterlerle yürütüldüğünü söyledi. "İnsanlarımız artık sadece bir bina değil; yolu, parkı ve sosyal alanı olan güvenli yaşam alanları istiyor" diyen Kınay, okul ve sağlık tesisi gibi donatıların bölge nüfusuna göre hesaplandığını belirtti. Geçmişteki iptal gerekçelerinin giderildiğini ifade eden Kınay, kimsenin hak kaybı yaşamayacağının altını çizerek; "Herkesin tapusu kazanılmış bir haktır. Kimsenin hakkının elinden alınması mümkün değildir" dedi.

Başkan Kınay, planları mağduriyet oluşmaması için 6 ay gibi kısa bir sürede hazırlayıp meclise sunduklarını ifade etti. Vatandaşları sokaktaki asılsız söylentilere karşı uyaran Kınay, doğru bilginin belediye müdürlüklerinden alınması gerektiğini vurguladı. Bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini söyleyen Kınay, "Soruları birlikte cevaplayacağız, her aşamayı konuşarak ilerleteceğiz" şeklinde konuştu.

