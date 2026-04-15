Kahramanmaraş 15-16 Nisan okullar tatil mi sorusunun yanıtı şu an için net. Valilik tarafından resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Dolayısıyla Kahramanmaraş genelinde okullar eğitim-öğretime devam ediyor. Ancak eğitim sendikalarının iş bırakma eylemleri nedeniyle bazı okullarda dersler fiilen işlenmiyor.

Kahramanmaraş'ta ne oldu?

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve özel harekat polisi sevk edildi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi. Bu olay, Şanlıurfa Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından kısa süre içinde gerçekleşen ikinci okul saldırısı oldu.

Ayser Çalık Ortaokulu nerede?

Saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydar Bey Mahallesi'nde yer alıyor. 32069. Sokak, No: 4/3 adresindeki okul, Yenikardeş Sitesi, Koru Siteleri ve Binevler Kavşağı gibi bilinen noktaların yakınında konumlanıyor.

Sendikalar ne karar aldı?

Şanlıurfa saldırısının ardından başlayan iş bırakma eylemleri, Kahramanmaraş'taki olaydan sonra daha da genişledi. Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim İş, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen ve Mil Maarif Sen iki günlük grev kararı alırken, Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen tek günlük eylem ilan etti. Grev kararına uymak öğretmenlerin kendi tercihine bırakıldı.

Veliler ne yapmalı?

Resmi tatil kararı bulunmadığı için okullar açık. Ancak bazı öğretmenlerin iş bırakma eylemine katılması nedeniyle tüm sınıflarda ders işlenmeyebilir. Velilerin çocuklarını okula göndermeden önce okul idaresi veya sınıf öğretmeniyle iletişime geçerek bilgi alması tavsiye ediliyor. Özellikle iki günlük grev kararı alan sendikalara üye öğretmenlerin bulunduğu okullarda 16 Nisan Perşembe günü de derslerin aksama ihtimali yüksek görünüyor. Gelişmelerin ardından okulların güvenliği konusu yeniden kamuoyunun gündemine oturmuş durumda.