Türkiye meyve pazarında son yıllarda ithal ve egzotik ürünlerin payı büyümeye devam ediyor. Bu değişimin en dikkat çekici örnekleri arasında yer alan liçi, pomelo ve ejder meyvesi, özellikle büyükşehirlerdeki marketler ile manav tezgahlarında yoğun ilgi görüyor. Farklı aromaları, dikkat çeken görünümleri ve besin içerikleri sayesinde "süper meyve" olarak anılan bu ürünler, yüksek fiyatlarına rağmen alıcı bulmayı sürdürüyor.

Liçinin 200 gramlık paketleri yaklaşık 350 liradan satışa sunulurken, turunçgiller ailesinin en büyük üyesi olan pomelo yaklaşık 200 liradan alıcı buluyor. Görünümüyle öne çıkan ejder meyvesinin adet fiyatı ise yaklaşık 100 lira seviyesinde bulunuyor.

Liçi Meyvesi Farklı Kullanım Alanlarıyla Öne Çıkıyor

Asya kökenli liçi, sert ve pürüzlü kabuğunun altında yer alan sulu ve şeffaf meyve etiyle biliniyor. Yoğun aroması nedeniyle yalnızca taze tüketilmiyor; salatalardan tatlılara, kokteyllerden dondurmaya kadar birçok tarifte kullanılıyor. Kurutulmuş hali ise çaylara aroma vermek amacıyla tercih ediliyor.

C vitamini ve potasyum bakımından zengin olan liçi, antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen meyveler arasında gösteriliyor. Farklı lezzet arayan tüketicilerin ilgisi, ürünün yüksek fiyatına rağmen satışlarının canlı kalmasını sağlıyor.

Pomelo ve Ejder Meyvesi Besin Değerleriyle Dikkat Çekiyor

Turunçgiller ailesinin en iri meyvesi olarak bilinen pomelo, kalın kabuğu ve hafif tatlı-ekşi aromasıyla klasik narenciyelerden ayrılıyor. Dilimlenerek taze tüketilebildiği gibi kabukları reçel ve şekerleme yapımında, suyu ise içecekler ile çeşitli soslarda değerlendiriliyor. Lif açısından zengin olan pomelo, potasyum ve B vitamini içeriğiyle de öne çıkıyor.

Kaktüsgiller ailesine ait ejder meyvesi ise pembe kabuğu ve siyah çekirdekli beyaz ya da kırmızı meyve etiyle dikkat çekiyor. Düşük kalorili yapısıyla bilinen pitaya; smoothie, tatlı ve meyve tabaklarında sıkça tercih ediliyor. C vitamini, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olan meyve, lifli yapısıyla sindirimi destekleyen besinler arasında yer alıyor.

Egzotik Meyvelere İlginin Arkasında Neler Var

Tüketicilerin egzotik meyvelere yönelmesinde yalnızca farklı tatlar değil, sağlıklı beslenme eğiliminin güçlenmesi de etkili oluyor. Sosyal medyada paylaşılan tarifler, beslenme trendleri ve yeni lezzet arayışı, liçi, pomelo ve ejder meyvesine olan talebi artırıyor.

Yüksek fiyatlarına rağmen bu ürünler özellikle büyük market zincirleri, gurme manavlar ve ithal ürün reyonlarında kısa sürede alıcı buluyor. Satıcılar da artan talep doğrultusunda egzotik meyve çeşitlerini tezgahlarında daha fazla bulundurmaya başladı.