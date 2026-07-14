Yeni yıkanmış bir kıyafetin kuruduktan sonra bile kötü kokması, çoğu zaman kumaş liflerine yerleşen bakterilerin varlığından kaynaklanıyor. Kumaş teknolojileri uzmanı ve mikrobiyolog Shaun Veran'a göre deterjanlar her zaman bu mikroorganizmaları tamamen ortadan kaldırmaya yetmiyor. Bu nedenle özellikle spor kıyafetleri, sentetik kumaşlar ve sık kullanılan tişörtlerde yıkama öncesi uygulanacak basit bir ön işlem, kalıcı kötü kokuların önüne geçebiliyor.

Uzmanların önerileri arasında karbonat ve beyaz sirke gibi evde kolayca bulunabilen malzemeler öne çıkıyor. Bu yöntemler, kumaş üzerinde biriken kalıntıların çözülmesine yardımcı olurken kötü kokuya neden olan bakterilerin etkisini azaltabiliyor.

Karbonat ve Beyaz Sirke Nasıl Kullanılmalı

İnatçı kokular için önerilen ilk yöntemde karbonat, birkaç damla su ile macun kıvamına getirilerek koltuk altı gibi yoğun koku oluşan bölgelere uygulanıyor. Yaklaşık 30 dakika bekletilen bu karışımın ardından kıyafet normal şekilde yıkanıyor.

Bir diğer yöntemde ise 1 ölçek beyaz sirke ile 4 ölçek su karıştırılarak giysi yaklaşık 30 dakika bu karışımın içinde bekletiliyor. Çok yoğun koku bulunan çamaşırlarda durulama suyuna yarım su bardağı beyaz sirke eklenmesi de öneriliyor. Ancak sirke ve karbonatın aynı anda karıştırılarak kullanılmasının etkisini azaltabileceği için bu işlemlerin ayrı aşamalarda uygulanması daha doğru kabul ediliyor.

Kumaş Türüne Göre Doğru Yıkama Sıcaklığı Önem Taşıyor

Kötü kokularla mücadelede yalnızca ön işlem değil, doğru yıkama sıcaklığı da belirleyici oluyor. Sentetik kumaşlardan üretilen spor kıyafetlerinin soğuk suda yıkanması öneriliyor. Böylece hem kumaşın yapısı korunuyor hem de protein bazlı ter kalıntılarının liflere daha fazla işlemesi önleniyor.

Pamuk ve keten gibi doğal liflerden üretilen giysilerde ise ılık su tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Ilık su, liflerin açılmasına yardımcı olarak deterjanın kumaşın içine daha iyi nüfuz etmesini sağlayabiliyor ve vücut yağlarının çözünmesini kolaylaştırabiliyor.

Terli Kıyafetleri Sepette Bekletmek Kokuyu Artırabiliyor

Uzmanlar, spor sonrası terli kıyafetlerin doğrudan çamaşır sepetine veya spor çantasına bırakılmasının bakteri oluşumunu hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor. Nemli ortam, mikroorganizmaların çoğalması için uygun koşullar oluşturduğu için kötü kokular zamanla daha kalıcı hale gelebiliyor.

Giysileri hemen yıkamak mümkün değilse önce havalandırılarak kurutulması öneriliyor. Günlerce beklemiş ve yoğun kirli çamaşırlarda ise standart programlar yerine daha fazla su ve mekanik hareket kullanan yoğun yıkama programlarının tercih edilmesi, temizleme performansını artırabiliyor.