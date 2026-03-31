Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in turizm cenneti Çeşme, bu yıl 15’inci kez düzenlenecek olan Uluslararası Alaçatı Ot Festivali ile büyük bir ekonomik sıçramaya hazırlanıyor. İlk defa "uluslararası" statüsünde gerçekleştirilecek olan ve süresi 6 güne çıkarılan dev organizasyon, bölge ekonomisine adeta can suyu olacak. Festivalin yaratacağı ticari hacmin bu yıl 700 ile 750 milyon TL seviyelerine ulaşması beklenirken, uzayan etkinlik süresi ve artan yabancı turist ilgisi bu rekor beklentinin temel dayanağını oluşturuyor.

Başkan Lal denizli: "Festival kent ekonomisi için güçlü bir kaldıraç"

Festivalin İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, bu etkinliğin sadece bir mutfak kültürü buluşması olmadığını vurguladı. Organizasyonun yerel kalkınma modelindeki stratejik rolüne dikkat çeken Denizli, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,2 milyon kişiyi ağırlayan festivalin 500-560 milyon TL bandında bir ekonomik hareketlilik sağladığını hatırlattı. Kadın üreticilerden esnafa, dev otellerden butik işletmelere kadar çok geniş bir kesimin bu pastadan pay aldığını belirten Başkan Denizli, festivalin sezon dışı dönemde ilçeye nefes aldırdığını ifade etti.

Yerel üretim ve dayanışma odaklı ekonomik model

Alaçatı Ot Festivali’nin başarısının arkasında aylar süren titiz bir hazırlık süreci yatıyor. Bölge esnafı ve yerel üreticiler, kış aylarından itibaren stant planlamalarından ürün tedarikine kadar yoğun bir mesai harcıyor. Bu hazırlık evresi, ekonomik canlılığın sadece festival günleriyle sınırlı kalmamasını, tüm yıla yayılan bir üretim disiplini oluşmasını sağlıyor. Başkan Denizli’nin de belirttiği gibi, festival yıllar içinde gelişerek hem küçük ölçekli üreticiyi koruyan hem de ilçenin ticari kapasitesini artıran, dayanışma temelli özgün bir ekonomik modele dönüştü.

Gastronomi turizminde küresel vizyon: "Köklerden dünyaya"

"Köklerden Dünyaya" temasıyla kapılarını açacak olan 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, Çeşme’nin küresel ölçekteki görünürlüğünü pekiştirmeyi amaçlıyor. Yeni uluslararası kimliği sayesinde daha geniş coğrafyalardan ziyaretçi çekmesi öngörülen etkinlik; gastronomi turları, uzman söyleşileri ve uygulamalı atölyelerle ilçeyi bir cazibe merkezine dönüştürecek. Turizmi dört mevsime yayma hedefinin en kritik parçası olan bu organizasyon, konaklama ve yeme-içme sektörüne doğrudan katkı sunarken, Çeşme’nin dünya gastronomi haritasındaki konumunu da perçinlemiş olacak.