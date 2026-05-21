Son Mühür - Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Dün motorine yapılan 1,83 liralık zammın ardından, bu gece yarısından itibaren litre fiyatında 2,35 TL indirim uygulanacağı tahmin ediliyor. Beklenen indirimin ardından motorinin litre fiyatının İstanbul’da yaklaşık 66,92 TL’ye, Ankara’da 68,04 TL’ye ve İzmir’de 68,32 TL seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

İzmir güncel akaryakıt fiyatları 21 Mayıs 2026

Benzin litre fiyatı: 66.27 TL

Motorin litre fiyatı: 70.68 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

Diğer şehirlerdeki fiyatlar

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.02 TL

Motorin litre fiyatı: 69.30 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.86 TL

Motorin litre fiyatı: 69.15 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.99 TL

Motorin litre fiyatı: 70.41 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL