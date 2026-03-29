Son Mühür- CHP'de üç dönem milletvekili olarak görev yaptıktan sonra 31 Mart seçimlerinde Uşak Belediye Başkanı seçilen Özkan Yalım'ın CHP kariyerine nokta konulmak üzere.

Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, Özkan Yalım'ı Ankara'da bir otel odasında 21 yaşında belediye çalışanı bir kadınla birlikteyken gözaltına almıştı.

Milletimden özür diliyorum demişti...



Görüntülerin iktidara yakın medyaya servis edilmesinin ardından Çanakkale mitinginde, ''Bu görüntülerden utanıyorum. Milletimden özür diliyorum. Gereği yapılacak'' mesajıyla Özkan Yalım'ın partiyle ilişkisinin kesileceği sinyallerini vermişti.



Özkan Yalım'la ilgili kamuoyunda yükselen tepkilerin ardından deneyimli gazeteci Uğur Dündar başkent kulislerinden aldığı kulis bilgisini paylaştı.

Dündar,

''Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP karar organının yarın yapacağı toplantıda-o saate kadar kendisi istifa etmediği takdirde partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek'' mesajı verdi.