Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engelli yurttaşların mimari ve sosyal alanlara erişimini kolaylaştırmak için yaptığı Kırmızı Bayrak uygulamasında 100’üncü tesis Torbalı oldu.

İzmir Erişilebilirlik Kırmızı Bayrak Komisyonu tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından Torbalı Belediyesi Aquapolis Yüzme Havuzu, tüm engel gruplarının kullanımına uygun bulunarak Kırmızı Bayrak sahibi oldu.

Hak edilen bayrak, düzenlenen törenle göndere çekildi. Engelsizmir 2013 Kongresi sonrası Türkiye’de ilk kez İzmir’de başlatılan uygulama; kamusal ve özel mekanları oluşturulan standartlar çerçevesinde inceleyerek engelsiz hale getirmeyi amaçlıyor.

"Engelsiz bir kent ve Türkiye inşa etmek istiyoruz"

Törende konuşan Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gilgil, ilçedeki üçüncü Kırmızı Bayrak’ı almanın gururunu yaşadıklarına dikkat çekerek;

"Bugün sadece bir Kırmızı Bayrak dalgalandırmıyoruz, Torbalı’yı erişilebilir ve yaşanabilir kent haline getirmiş oluyoruz. Bir kentin engelleri kaldırılırsa o kentin estetiği ve yaşam biçimi daha şık oluyor.

Biz de Torbalı’da ikisi Kent Lokantası’nda olmak üzere üçüncü kez Kırmızı Bayrak almamızın gururunu yaşama imkanı buluyoruz. 1200 kişi kapasiteli havuzumuz 2006 yılında tamamlandı.

Sadece Torbalı’ya değil, çevre ilçelere de hizmet veriyoruz. İnşallah yüzlerce değil, binlerce Kırmızı Bayrak Türkiye’nin her yerinde dalgalanır. Engelsiz bir kenti ve engelsiz bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Torbalı Belediyesi uygulamamızın en büyük destekçilerinden"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş ise Torbalı Belediyesi'nin projeye verdiği desteğe değinerek;

"İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 100’üncü Kırmızı Bayrak’ı takdim ediyoruz. Torbalı Belediyesi, Kırmızı Bayrak uygulamamızın en büyük destekçilerinden ve yürütücülerinden oldu. Umarım daha nicelerini gerçekleştireceğiz. Kendilerini tebrik ediyoruz." dedi.

"Bu sistem, İzmir’de sadece bu tesiste bulunuyor"

Tesisin teknik altyapısına dikkat çeken Torbalı Engelli Hakları Derneği Başkanı Harun Kara, uygulamanın bir ayrıcalık olmadığının altını çizerek;

"Çok gurur verici bir gün. Torbalı’da engellilik üzerine yapılan çalışmalar, Türkiye’ye örnek olacak şekilde sürdürülüyor. Bir lütuf değil, hak savunuculuğu mantığıyla birçok çalışma yürütüyoruz.

Erişilebilir havuz da bunlardan biri. Tesisimiz, engellilerin suyla buluşmasını sağlayan kapsamlı bir donanıma sahip. Özellikle bedensel engellilerin erişimine kolaylık sağlayan havuz asansörü sistemine sahip.

Bu sistem, İzmir’de sadece bu tesiste bulunuyor. Çevre ilçelerden gelen birçok engelli vatandaş, bu tesisten yararlanabiliyor.

Engelli tuvaletleri ve görme engelliler için hassas yüzeye kadar tüm engel grupları düşünülerek hazırlanmış bu tesisin örnek olmasını isteriz." ifadelerini kullandı.