Son Mühür- İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi’nde yıllardır süren arazi belirsizliğinde kritik viraj dönüldü. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan ve Hazine adına tescil edilen taşınmazlar için hak sahipliği listesi resmen askıya çıktı. Karar, köyde uzun süredir toprağını işleyen onlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor.

Torbalı’daki hak sahipleri için mülkiyet hayali artık bir dilekçe uzaklığında. Ancak sürecin hak kaybı yaşanmadan tamamlanması için takvime ve istenen belgelere dikkat etmek şart.

Son gün 12 Mayıs 2027

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından açıklanan listede toplam 74 farklı parsel yer alıyor. Metrekareleri 34 metrekareden başlayıp 21 bin metrekarenin üzerine kadar çıkan bu araziler için hak sahiplerine tanınan başvuru süresi ise netleşti.

Arazilerin doğrudan satışı için belirlen son başvuru tarihi 12 Mayıs 2027.

Hak sahipleri, bu tarihe kadar başvurularını tamamlamadıkları takdirde 6292 sayılı Kanun'un getirdiği doğrudan satın alma imkanını kaybedecek.

Bayraklı Emlak Müdürlüğü’ne başvurulacak

Listede ismi bulunan kullanıcılar, bu kişilerin kanuni mirasçıları ya da akdi halefleri, satın alma taleplerini içeren dilekçelerle birlikte doğrudan İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı Bayraklı Emlak Müdürlüğü’ne müracaat etmek zorunda.

Başvuru yapacak kişilerin hazırlaması gereken evraklar ise şunlar:

T.C. Kimlik Kartı: Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi.

Mirasçılar İçin: Hak sahibinin vefat etmiş olması durumunda, mirasçı olunduğunu kanıtlayan onaylı veraset belgesi.

Akdi Halefler İçin: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen, hak sahibinin veya mirasçılarının noter onaylı yazılı muvafakatı.

Tüzel Kişiler İçin: Gayrimenkul tasarrufuna yetkili olunduğunu gösteren yetki belgesi, temsilci belgesi ve imza sirküleri.

Ecrimisil Belgeleri: Kullanıcılar tarafından son 5 yıl içerisinde ödenmiş ecrimisil bedeli varsa, bunlara ait ödeme belgelerinin birer örneği.

Torbalı Belediyesi de listede

Açıklanan 74 parsel içerisindeki isimler arasında bölgenin köklü ailelerinin yanı sıra Torbalı Belediyesi de bulunuyor. Ahmetli Mahallesi 179 ada 61 ve 62 parsellerde yer alan küçük metrajlı iki ayrı taşınmazın kullanıcısı olarak yerel yönetim kayıtlara geçmiş durumda.

Köyde yaşayan vatandaşlar için bu ilan, yıllardır emek verdikleri toprakların yasal sahibi olma fırsatı taşıyor.