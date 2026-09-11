Son Mühür - Adalet Bakanlığı bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, geçmiş yıllara ait karanlıkta kalmış dosyaları birer birer çözüme kavuşturuyor. İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatlarının eşgüdümlü çalışmasıyla bugüne kadar toplam 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 46 faili meçhul olay çözüldü. Son yürütülen operasyonlarla birlikte Torbalı'daki cinayet dosyası da dahil olmak üzere 6 olay daha gün yüzüne çıkarıldı.

İzmir/Torbalı dahil çözülen 6 dosyanın detayları

Son adli ve kriminal incelemeler neticesinde aydınlatılan olaylar ve yürütülen işlemler şu şekilde sıralandı:

İzmir / Torbalı (8 Mart 2026): Evine girmeye çalışan kişileri kovalarken silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi cinayetinde; kamera, HTS ve baz kayıtlarının titizlikle incelenmesi sonucu 8 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Bursa / Mustafakemalpaşa (2020): Sulama kanalında ağır yaralı bulunup yaşamını yitiren 7 yaşındaki Medine Kesmeni dosyasında, yeni tanık beyanları ve dijital deliller doğrultusunda şüpheli Erkan Edincik "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır / Bismil (2014): Dere yatağında bulunan kemiklerin DNA incelemesiyle 2013'te kaybolan Dilek Kalkan’a ait olduğu belirlendi; 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muş / Hasköy (2011): Felemez Kulaç’ın öldürülmesine ilişkin husumet dosyası HTS ve PTS kayıtlarıyla çözülerek 11 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir / Ürgüp (2008): Sedat Ünal cinayetinde 18 yıl önceki DNA ve kriminal bulgular yeniden incelendi, 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Siirt / Baykan (2024): Kaybolan Mekiye Akyel için yürütülen dijital ve saha araştırmaları sonucu eski eşi ve yakınları hakkında töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan iddianame düzenlendi.

"Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz"

Çalışmalarda emeği geçen Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet, jandarma, JASAT ekiplerine ve Adli Tıp Kurumuna teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz" sözleriyle mücadelenin süreceğini vurguladı.