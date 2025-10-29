Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Zurnazen Festivali, Milas ve Menteşe’de iki gün boyunca dünyaca ünlü zurna ustalarını ve binlerce müzikseveri buluşturdu. Festival, Cumhuriyet’in 102. yılına denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazandı.

Zurnanın ustaları Muğla’da buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali, 27-28 Ekim tarihlerinde Milas ve Menteşe’de gerçekleştirildi. Muğla’nın kültürel kimliğini yansıtan festival, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen zurna virtüözlerini aynı sahnede bir araya getirdi. Bu yıl 13 usta sanatçı; Alaattin Boncuk, Ali Bedel, Allahverdi Barin, Buğra Kutbay, Dzeljo Destanovski, Eyüp Girgin, Göksel Güçlü, Hasan Kavallı, Memik Avcı, Naci Peri, Petar Yuliev Alyoshev, Yenel Satıcı ve Yunus Emre festivalde sahne aldı. Uğur Önür ve Sümer Ezgü de özel performanslarla festivale renk kattı.

Muğla iki gün boyunca müziğin kalbi oldu

Zeybek gösterileri, söyleşiler ve konser programlarıyla festival iki gün boyunca büyük ilgi gördü. Solo performanslar ve halk oyunları gösterileri müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Zurnanın kendine özgü tınısı meydanlara taşarken, festival aynı zamanda yerel sanatçılara da sahne imkânı sundu.

Vatandaşlardan tam not

Festivale katılan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, festivalin Cumhuriyet Bayramı haftasında gerçekleştirilmesinin coşkuyu artırdığını vurguladı. Konuklar, atmosferi, müzikleri ve etkinlik organizasyonunu övgüyle değerlendirdi.

“Zurna, Anadolu’nun sesi, duygusu ve nefesidir”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, festivalin Cumhuriyet’in 102. yılına denk gelmesinin önemine dikkat çekti. Aras, “Cumhuriyet; özgürlüğün, eşitliğin ve aydınlık geleceğin simgesidir. Zurna ise bu coğrafyanın sesi, hüznü, sevinci ve yaşamın kendisidir” dedi.

“Cumhuriyet bizim nefesimiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, festivalin kültürel miras açısından önemine vurgu yaptı. Cumhuriyet’in özgürlük ve bağımsızlığın teminatı olduğunu belirten Aras, “Bugün özgürce yaşıyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Cumhuriyet; nefesimizdir, yaşam kaynağımızdır” ifadelerini kullandı.

“Davul ve zurna bizim kültürümüz”

Başkan Aras, festivalin Muğla’nın kültürel kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Milas’tan Menteşe’ye kadar davul ve zurna, düğünlerimizin, bayramlarımızın, törenlerimizin en güçlü sesidir. Bu festival bizim kültürümüzün özüdür” dedi.