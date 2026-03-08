Dünya genelinde kadın haklarının ve güvenliğinin vurgulandığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde yaşanan feci bir cinayetle sarsıldı. Çamlıbel Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kadın en güvenli limanı olması gereken evinde, yaşam arkadaşı tarafından hayattan koparıldı. Kutlamaların ve farkındalık etkinliklerinin sürdüğü bu anlamlı günde gelen acı haber, bölge halkında ve kamuoyunda büyük bir üzüntü ile infiale neden oldu.

Göğsünden bıçakladı

Edinilen bilgilere göre olay, Çamlıbel Mahallesi’ndeki aile konutunda akşam saatlerinde patlak verdi. 51 yaşındaki A.B. ile 42 yaşındaki eşi H.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü münakaşa başladı. Tartışmanın kısa sürede şiddetlenmesi üzerine öfkesine hakim olamayan A.B., eline aldığı bıçakla eşine saldırdı. Talihsiz kadını göğüs bölgesinden ağır şekilde yaralayan zanlı, 8 Mart gününü bir aile faciasına dönüştürdü. Bina sakinlerinin ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese ivedilikle jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hastanede verilen yaşam mücadelesi sonuçsuz kaldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan H.B.’ye ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi. Durumunun kritik olduğu belirlenen ağır yaralı kadın, ambulansla Kavaklıdere Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin acil servisinde doktorların tüm yoğun çabasına ve yapılan cerrahi müdahalelere rağmen, göğsünden aldığı derin darbe sonucu hayati fonksiyonlarını kaybeden H.B., kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. 8 Mart’ta yaşamını yitiren talihsiz kadının vefat haberi, hastane önünde bekleyen yakınlarını yasa boğdu.

Adli süreç başlatıldı: Zanlı jandarmada

Cinayetin ardından olay yerinden ayrılmayan şüpheli A.B., jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden H.B.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin tamamlanması amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Jandarma komutanlığındaki sorgusu süren zanlının, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 8 Mart gibi anlamlı bir günde yaşanan bu kadın cinayeti, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair verilen mücadelenin önemini bir kez daha trajik bir şekilde hatırlattı.