Muğla’nın Bodrum ilçesi Çelebi Adası açıklarında, günlerdir süren arama kurtarma çalışmalarında acı bir gelişme yaşandı. 24 Ekim gecesi göçmenleri taşıyan botun batması sonucu kaybolanlardan birinin 10 yaşlarında bir çocuk olduğu belirlendi. Ekipler, bugün öğleden sonra yaptıkları arama sırasında çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Cenaze hastaneye kaldırıldı

Denizden çıkarılan çocuğun cenazesi, ön otopsi işlemleri için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgedeki ekipler, kazada kayıp olduğu değerlendirilen diğer kişilere ulaşmak için arama faaliyetlerini karadan ve denizden sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın koordinasyonundaki ekipler, dalgıç ve hava unsurlarıyla arama alanını genişletti.

Şüpheliler hakkında yeni gelişme

Olayla ilgili adli süreçte de yeni bir gelişme yaşandı. Göçmen faciasına ilişkin olarak daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir şüphelinin, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandığı bildirildi. Böylece olayla bağlantılı tutuklu sayısı 10’a yükseldi.