Muğla’nın turizm merkezlerinden Bodrum’da bugün meydana gelen trajik trafik kazası, 79 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Torba Mahallesi’nde dev bir beton mikserinin altında kalan yaşlı adamın feci sonu, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, olay sonrası bölgede büyük bir yas hakim oldu.

Bodrum'da trafik faciası: Beton mikseri yaşlı adama çarptı

Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi’nin en işlek noktalarından biri olan Rıza Anter Caddesi, sabah saat 11.30 sularında dehşet verici bir kazaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki sürücü M.A. yönetimindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, trafik ışıklarında beklediği esnada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte harekete geçti. Tam bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu, mikserin kör noktasında kalarak aracın çarpmasına maruz kaldı. Dev aracın darbesiyle yola savrulan talihsiz adam, ağır yaralanarak yere yığıldı.

Olay yerinde acı haber: Murathanoğlu kurtarılamadı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların büyük bir panikle durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hızla emniyet güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından kaza mahallinde yapılan ilk kontrollerde, ağır darbe alan Murat Murathanoğlu’nun hayat fonksiyonlarının durduğu ve maalesef yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberi alan çevredeki görgü tanıkları büyük üzüntü yaşarken, polis ekipleri yeni bir kaza riskine karşı cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Meydana gelen bu sarsıcı kazanın tüm detayları, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarıyla gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, dev aracın hareket ettiği an ile Murathanoğlu’nun karşıya geçme çabasının kesiştiği o trajik saniyeler net bir şekilde görülüyor. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmaların ardından, 79 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sürücü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor

Feci kazanın ardından beton mikserinin 29 yaşındaki sürücüsü M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. İşlenen trafik kazasıyla ilgili adli süreç başlatılırken, yetkililer kazanın oluşumunda ihmal olup olmadığını tüm yönleriyle araştırıyor. Bodrum kamuoyunda derin üzüntü yaratan olayla ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.