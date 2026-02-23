Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışların ardından sahil şeridinde biriken kum ve atıklar için geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi ekipleri, kıyı hattını yeniden kullanıma uygun hale getirmek için yoğun mesai harcadı.

Fırtına ve yağış sahilleri olumsuz etkiledi

Şiddetli rüzgâr ve yağışlar nedeniyle denizden taşan kumlar ile sahile sürüklenen atıklar kıyı boyunca birikinti oluşturdu. Oluşan kirliliğin giderilmesi için Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlı şekilde sahaya indi.

Temizlik çalışmalarına çok birimli destek

Çalışmalara Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Sahil şeridi, yürüyüş yolları ve sahile ulaşımı sağlayan ara sokaklarda temizlik ve yıkama işlemleri gerçekleştirilirken, yol ve kıyı düzenlemeleri de yapıldı.

Yoğun mesai belirli bölgelerde sürdürüldü

Yağışın etkisinin daha yoğun hissedildiği noktalara öncelik veren ekipler;

Kumbahçe Cumhuriyet Caddesi

Gümüşlük sahili

Yalıkavak Plaj Caddesi

Bitez Mahallesi sahil şeridi

gibi bölgelerde kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışmaları yürüttü.

Sahillerde düzenli temizlik programı sürecek

Belediye yetkilileri, sahil şeritlerinde yapılan tespit ve denetimler doğrultusunda temizlik çalışmalarının programlı şekilde devam edeceğini belirtti. Rutin mıntıka temizliği uygulamalarının ise yıl boyunca haftanın belirli günlerinde sürdürüleceği bildirildi.

Yapılan çalışmalarla birlikte Bodrum sahillerinin hem çevre sağlığı hem de turizm açısından daha temiz ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.