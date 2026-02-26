Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın akşam saatlerinde başladı

Yangın, akşam saatlerinde Dağbelen ile Dirmil mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevler çevrede endişeye neden oldu.

Ekipler hızla müdahale etti

İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Koordineli çalışma sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları yapıldı

Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede yeniden tutuşma riskine karşı soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Ekiplerin bir süre daha bölgede önlem amaçlı beklediği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni belirlendi

İlk belirlemelere göre yangının yüksek gerilim hattından kaynaklandığı değerlendirildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Yetkililerden dikkat çağrısı

Yetkililer, özellikle rüzgarlı havalarda yangın riskinin arttığına dikkat çekerek vatandaşların ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.