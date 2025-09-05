Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da teknoloji dünyasının önemli isimlerini akşam yemeğinde ağırlarken, bir dönem en güvendiği kişilerden biri olan Elon Musk’ın davette bulunmaması dikkat çekti. Trump, ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Beyaz Saray’da bir araya geldi, ancak Tesla ve SpaceX CEO’su Musk, yemeğe katılmadı.

'Yapay zeka' konuşuldu

Trump, akşam yemeğinde yaptığı konuşmada özellikle yapay zeka alanındaki yatırımları övgüyle değerlendirerek, ABD’nin bu konuda Çin’in önünde olduğunu vurguladı. Toplantıya katılan şirket yöneticileri ise Trump’a hem destekleri hem de teknoloji yatırımlarına sağladığı katkılar için teşekkür etti ve yapay zeka alanında planladıkları yeni projelerden söz etti. Başlangıçta basına kapalı olacağı duyurulan program, yemeğe kısa süre kala basına açılınca, Trump ile teknoloji dünyasının önde gelen isimleri aynı karede görüntülendi.