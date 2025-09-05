ABD'nin başkenti Washington’un yetkilileri, "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında Ulusal Muhafız birliklerini şehre konuşlandırarak yasalara aykırı davrandığı gerekçesiyle Trump yönetimine dava açtı. CNN’in haberine göre dava, Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından açıldı.

''Askeri müdahaleye maruz bırakılmamalıdır''

Trump, “yerel yönetimin onayı olmadan başkente asker göndererek ABD Anayasası’nı ve federal yasaları ihlal etmekle” suçlanıyor. Başsavcı Brian Schwalb, başka eyaletlerden gelen Ulusal Muhafızların yetkilerini aşarak devriye gezdiğini ve arama yaptığını ifade etti. Schwalb, bu durumun başkentin özerkliğine, turizmine ve yerel ekonomisine zarar verdiğini vurguladı. Dava dilekçesinde ise “Hiçbir Amerikan yargı bölgesi, rızası olmadan askeri bir müdahaleye maruz bırakılmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Neler yaşandı?

Başkent Washington’da “güvenliği sağlamak ve suç oranlarını azaltmak” amacıyla 11 Ağustos’ta “kamu güvenliği acil durumu” ilan eden Trump, Washington polisinin federal denetime alınacağını ve Ulusal Muhafız birliklerinin kente sevk edileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda, ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) Başkanı Terry Cole’u Metropolitan Polis Departmanı’nın “Acil Durum Polis Komiseri” olarak atadı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise 14 Ağustos’ta, 800 Ulusal Muhafız personelinin başkentteki görev noktalarına konuşlandırıldığını bildirdi. Ayrıca, Cumhuriyetçi yönetimdeki West Virginia, South Carolina ve Ohio eyaletleri de acil durum çerçevesinde yüzlerce Ulusal Muhafız’ı Washington’a göndermeye karar verdi.