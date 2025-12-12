ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ile Kamboçya arasında yeniden tırmanan sınır gerilimi sürerken, iki ülkenin başbakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Trump’ın Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile yaptığı temasların ardından bölgede çatışmaların durdurulmasına yönelik yeni bir mutabakata varıldığı açıklandı.

“Taraflar çatışmaları durdurmayı kabul etti”

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Trump, temasların son derece verimli geçtiğini belirtti. Trump, her iki ülkenin de akşam saatleri itibarıyla tüm çatışmaları durdurma ve daha önce imzalanan barış anlaşmasına geri dönme konusunda uzlaştığını ifade etti.

Trump, bu sürecin Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in desteğiyle yürütüldüğünü vurgulayarak, tarafların hem barışa hem de ABD ile ticari ilişkileri sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Mayın patlaması “kaza” olarak değerlendirildi

ABD Başkanı Trump, Tayland askerlerinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Kamboçya sınırındaki mayın patlamasının bir kaza olarak değerlendirildiğini söyledi. Buna rağmen Tayland’ın sert bir karşılık verdiğini belirten Trump, yaşananların iki ülke arasında çok daha büyük bir çatışmaya dönüşme riski taşıdığını ifade etti.

Trump açıklamasında, “Aksi halde iki müreffeh ve güçlü ülke arasında büyük bir savaşa dönüşebilecek bir krizin çözümü için çalışmaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Sınır hattında tarihsel egemenlik tartışması

Tayland ile Kamboçya arasındaki gerilim, 20. yüzyılın başında belirlenen ve yaklaşık 817 kilometre uzunluğundaki kara sınırına dayanan egemenlik anlaşmazlıklarından kaynaklanıyor. Sınır hattında zaman zaman yaşanan karşılıklı askeri hareketlilik, iki ülkeyi sık sık karşı karşıya getiriyor.

Temmuz ayındaki çatışmalar can kaybına yol açtı

İki ülke arasında temmuz ayında yeniden tırmanan gerilim, beş gün süren şiddetli çatışmalara dönüşmüştü. Karşılıklı saldırılarda en az 48 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yaklaşık 300 bin sivilin çatışmalardan etkilendiği bildirilmişti.

ASEAN Zirvesi’nde ateşkes imzalanmıştı

Temmuz ayındaki çatışmaların ardından Tayland ve Kamboçya başbakanları, Malezya’da düzenlenen ASEAN Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in arabuluculuğunda ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılımıyla taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ateşkes askıya alındı, gerilim yeniden tırmandı

Ateşkesin ardından sınır hattında görev yapan Tayland askerlerinin birçok kez kara mayınlarına basarak yaralanması, süreci yeniden çıkmaza soktu. Bangkok yönetimi, mayınlardan Kamboçya’yı sorumlu tutarak geçtiğimiz ay ateşkes anlaşmasının uygulanmasını askıya aldığını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından sınır hattında yeniden çatışmalar yaşanırken, son gerilimde 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD ve Malezya’dan barış sürecine destek

Trump’ın son girişimiyle birlikte tarafların yeniden ateşkes zeminine dönmeyi kabul etmesi, bölgede tansiyonun düşürülmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. ABD ve Malezya’nın sürece verdiği diplomatik destekle, Tayland–Kamboçya hattında kalıcı bir istikrarın sağlanması hedefleniyor.

