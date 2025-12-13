Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’ya ait enerji altyapısına yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre, Hazar Denizi’nde bulunan iki Rus petrol platformu insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

Hedefte Filanovsky ve Korchagin petrol platformları var

SBU yetkilileri, saldırının Rus enerji şirketi Lukoil’e ait Filanovsky ve Korchagin petrol platformlarına yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, platformlarda yer alan bazı kritik ekipmanların hasar gördüğü ve bu nedenle üretimin durdurulduğu iddia edildi.

Üretimin askıya alındığı öne sürüldü

Ukraynalı yetkililer, saldırıların ardından her iki platformda da petrol üretiminin geçici olarak durduğunu ileri sürdü. Hasarın boyutuna ve onarım sürecine ilişkin ise net bir takvim paylaşılmadı.

Filanovsky platformu daha önce de hedef alınmıştı

Rusya’nın Hazar petrol sahasının önemli bir parçası olan Filanovsky petrol platformunun, bu hafta içerisinde daha önce de saldırıya uğradığı hatırlatıldı. Söz konusu platform, Rusya’nın Hazar Denizi’ndeki enerji üretiminde stratejik öneme sahip tesisler arasında yer alıyor.

Ukrayna’dan enerji altyapısına yönelik saldırı stratejisi

Ukrayna, Rusya’nın savaş sürecini finanse etme kapasitesini zayıflatmak amacıyla son aylarda petrol ve enerji tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarını artırdı. Bu kapsamda, Rusya’nın farklı bölgelerindeki rafineri ve petrol altyapılarına yönelik çok sayıda İHA saldırısı düzenlendiği biliniyor.

Bölgedeki gerilim enerji güvenliğini etkiliyor

Hazar Denizi’ndeki petrol platformlarının hedef alınması, savaşın yalnızca kara cepheleriyle sınırlı kalmadığını, enerji üretim ve lojistik hatlarının da çatışmanın önemli bir parçası haline geldiğini ortaya koyuyor. Gelişmenin, bölgesel enerji güvenliği açısından nasıl sonuçlar doğuracağı yakından izleniyor.