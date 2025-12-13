Suriye’nin tarihi kentlerinden Tedmur (Palmira) yakınlarında gerçekleştirilen ortak güvenlik devriyesi sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Suriye güvenlik güçleri ile ABD askerlerinin birlikte yürüttüğü devriye esnasında açılan ateş sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

Ortak devriyeye ateş açıldı

Edinilen bilgilere göre, Palmira bölgesinde görev yapan Suriye güvenlik unsurları ile ABD askerlerinin ortak devriyesi sırasında kimliği henüz netleşmeyen bir kişi tarafından ateş açıldı. Saldırı kısa sürede çatışmaya dönüştü.

Suriye güvenlik personeli ve ABD askerleri yaralandı

Açılan ateş sonucunda 2 Suriye güvenlik görevlisinin yaralandığı, ayrıca bazı ABD askerlerinin de saldırıda yaralı olarak kurtulduğu belirtildi. Yaralıların durumuna ilişkin resmi makamlarca detaylı sağlık bilgisi paylaşılmadı.

Saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinde vurularak öldürüldü. Saldırganın kimliği, hangi yapı ya da grupla bağlantılı olduğu ve saldırının amacı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD helikopterleri devreye girdi

Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, ABD’ye ait askeri helikopterlerin bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Yaralanan askerlerin, helikopterlerle El-Tanf askeri üssüne tahliye edildiği öğrenildi.

Uluslararası karayolu geçici olarak kapatıldı

Güvenlik riskleri nedeniyle Deyrizor-Şam uluslararası karayolunun geçici süreyle trafiğe kapatıldığı bildirildi. Bölgede yoğun hava trafiği ve askeri hareketlilik yaşandığı, güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı kaydedildi.

Saldırıya ilişkin soru işaretleri sürüyor

Olayın ardından saldırının arka planına, faile ya da olası bağlantılarına dair soruşturma başlatıldı. Yetkililerden gelecek resmi açıklamaların ardından saldırının nedenine ilişkin detayların netlik kazanması bekleniyor.