Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika’daki uyuşturucu operasyonlarına karşı karadan saldırılara “çok yakında” başlayacaklarını açıkladı. Saldırıların kesin zamanını paylaşmayan Trump, ABD’nin Venezuela’dan deniz yoluyla gelen uyuşturucunun yüzde 96’sını engellediğini öne sürdü. Şimdiki hedeflerinin karadan gelen uyuşturucu rotaları olduğunu belirten Trump, bunun önlenmesinin daha kolay olacağını ifade etti. Ayrıca, karadan vurulacak uyuşturucu hedeflerinin yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmayabileceğini de ekledi.

Operasyonlar başladı

Trump, son günlerde Venezuela’yı kuşatan donanma operasyonlarını genişleteceklerini duyurmuştu. ABD’ye bağlı donanma güçleri, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen onlarca gemiyi füzelerle hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda 80’den fazla kişi hayatını kaybetti. Latin Amerika’dan gelen uyuşturucunun ABD vatandaşlarını öldürdüğünü belirten Trump, “Aşırı doz ölümlerini savaş kayıpları gibi sayarsanız, bu savaşın eşi benzeri görülmedi” dedi. Trump ayrıca, “Uyuşturucu ticareti yapanlar hedef alınacak” vurgusunda bulundu. Öte yandan Maduro, ülkesine yönelik bir saldırı olması durumunda karşılık vereceklerini ve Venezuela’nın kendini savunacağını açıkladı.