İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası’nın (IPSC) sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Charlie McGettigan’ın kararını açıkladığı görüldü. McGettigan, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına karşı çıktığını belirterek, 2024 yarışmasının kazananı İsviçre temsilcisi Nemo’ya destek olmak amacıyla ödülünü iade etme kararı aldığını söyledi. McGettigan, “Bu nedenle, Nemo’yu desteklemek için ben de ödülümü EBU’ya (Avrupa Yayın Birliği) iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994’te gerçekleşti ve ne yazık ki o zaman kazandığımız kupayı bulamıyorum; bulursam ödülümü iade edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Nemo da iade etmişti