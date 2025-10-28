Zorbay Küçük, son yıllarda Türk futbolunda adını sıkça duyuran hakemler arasında yer alıyor. Küçük’ün futbola ilgisi genç yaşlarda başladı. Hakemlik alanında gösterdiği disiplin, saha içi yönetimi ve kuralları yorumlama becerisiyle kısa sürede öne çıktı.

Yerel amatör liglerde başladığı hakemlik serüveni, bölgesel ve klasman maçlarıyla devam etti. Performans raporlarında fiziksel hazırlık, pozisyon alma ve iletişim konusunda aldığı olumlu notlar, onun üst kademelere yükselmesini sağladı. Kariyerinin ilerleyen yıllarında klasman hakemliğinden üst klasman hakemliğine yükseldi.

Zorbay Küçük’ün hangi takımı tuttuğuna dair net bir bilgi bulunmuyor. Hakemlerle ilgili olarak, tarafsızlık prensibi gereği genellikle tuttuğu takımı açıklamıyorlar ve bu konuda kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmıyorlar. Bazı iddialarda babası Feyzullah Küçük’ün Adanaspor taraftarı olduğu yer alıyor ancak Zorbay Küçük’ün kendisiyle ilgili hangi takımı desteklediği ya da bir takıma yakın olduğu konusunda doğrulanmış bir bilgi mevcut değil. Tüm belirtmelere göre profesyonelliğini koruyarak herhangi bir takım bağlılığını açıklamıyor.

Zorbay Küçük kimdir?

Zorbay Küçük, üst klasman hakemlikte birçok tempolu ve temaslı karşılaşmada görev aldı. Özellikle kritik anlarda soğukkanlı kararlar vermesi, oyuncu psikolojisini okuma konusunda başarılı olmasıyla biliniyor. Büyük maçlarda oyun kontrolünü kaybetmemeye özen gösteriyor ve kararlarında netlik arıyor. VAR teknolojisinden aktif şekilde yararlanıyor ve ekibiyle hızlı kararlar alıyor.

Hakemlik tarzı ve teknik donanımı

Zorbay Küçük’ün hakemlik stilinde “oyunu akıtma” prensibi dikkat çekiyor. Temasın doğal olduğu pozisyonlarda oyunu durdurmuyor fakat sertliğin dozu artınca hızlıca müdahale yapıyor. Avantaj kuralını etkin şekilde uygulayarak hızlı hücum geliştiren takımlara fırsat tanıyor. Kart standartlarını baştan ortaya koyup, oyuncuların bu çizgiyi aşmasına izin vermiyor. Saha içinde kenar hakemlerle saygılı iletişim kuruyor ve gerilimi düşürerek oyunun yönetimini sağlıyor.

Modern hakemlikte gerekli olan fiziksel hazırlık ve teknik donanım da Küçük’ün güçlü yanlarından biri. Sprint ve dayanıklılığa yönelik antrenmanlarla yüksek tempoya ayak uydurabiliyor. Maç öncesinde takımların oyun tarzını ve kritik oyuncu eşleşmelerini analiz ederek, risk anlarını belirliyor. Teknolojik yenilikleri takip ediyor ve VAR gibi uygulamalarda güncel kalıyor.

PFDK süreci ve son gelişmeler

Son dönemde Zorbay Küçük’ün ismi, futbol kamuoyunu meşgul eden bir bahis soruşturmasında gündeme geldi. 28 Ekim tarihi itibarıyla, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Bahis soruşturmasına 152 hakem dahil edildi ve Zorbay Küçük de bu listede yer aldı.

Küçük, zaman zaman futbolseverlerin tartışma konusu olan hakem kararlarında istikrara ve şeffaflığa önem veriyor. Büyük maçlardaki kart, faul ve avantaj uygulamaları, spor kamuoyunda farklı yorumlara yol açabiliyor. Ancak profesyonel hakemlikte bu tür tartışmalar doğal kabul ediliyor. Küçük, eleştiriler karşısında rapor ve görüntü analiz yöntemleriyle kendini geliştirmeye odaklanıyor.

Zorbay Küçük, yönetim tarzı, fiziksel yeterlilik ve güncel teknik donanımıyla Türk futbolunda dikkat çeken hakemler arasında yer alıyor.