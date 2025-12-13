Beşiktaş’ta devre arası transfer çalışmaları sürerken, sol bek mevkisi için önemli adımlar atılmaya başlandı. Siyah-beyazlıların, sezon başında Benfica’dan kiraladığı David Jurasek’in sözleşmesini sonlandırmak için Portekiz ekibiyle temasa geçtiği öğrenildi.

Jurasek için Benfica ile görüşmeler başladı

Beşiktaş yönetiminin, beklenen performansı veremeyen David Jurasek ile yolları ayırma planı doğrultusunda Benfica ile görüşmelere başladığı belirtildi. Kiralık sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi seçenekler arasında yer alıyor.

Alternatif isim: Jaouen Hadjam

Siyah-beyazlıların Jurasek sonrası sol bek rotasyonu için belirlediği isimlerden biri ise Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam oldu. Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takibe aldı.

Serkan Reçber Hadjam’ı tribünden izledi

TRT Spor tarafından aktarılan bilgilere göre; Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Serkan Reçber, Young Boys ile Lille arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Reçber’in bu maçta sol bek Jaouen Hadjam’ı yerinde izlediği ve oyuncu hakkında ilk temasları kurduğu ifade edildi.

Teknik heyetle transfer istişaresi yapılacak

Maçın ardından elde edilen gözlem raporlarının teknik heyetle paylaşılacağı, Hadjam transferi konusunda detaylı bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, teknik ekibin görüşü doğrultusunda süreci şekillendirmesi bekleniyor.

Orta saha için Avrupa turu planı

Serkan Reçber’in önümüzdeki hafta içerisinde yalnızca sol bek değil, orta saha transferi için de Avrupa’da izleme ve temaslarda bulunacağı bildirildi. Beşiktaş’ta transfer çalışmalarının birden fazla mevkiyi kapsayacak şekilde sürdüğü belirtildi.

Hadjam’ın sözleşmesi 2028’e kadar sürüyor

Young Boys’un geçen sezon Nantes’tan 1,3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cezayirli sol bekin, İsviçre temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş’ın, transfer şartlarını ve bonservis beklentisini yakından takip ettiği ifade ediliyor.