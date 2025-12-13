Anadolu Efes’te başantrenörlük koltuğunda önemli bir değişim yaşandı. Igor Kokoskov ile yollarını ayıran lacivert-beyazlıların, takımın başına tecrübeli İspanyol çalıştırıcı Pablo Laso’yu getirdiği öğrenildi.

Resmi açıklama bekleniyor, federasyon kaydı yapıldı

Kulüpten henüz resmi bir duyuru yapılmazken, Pablo Laso’ya ait bilgilerin Türkiye Basketbol Federasyonu sistemine girildiği belirtildi. Bu gelişme, Laso’nun Anadolu Efes’in yeni başantrenörü olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Avrupa basketbolunun en deneyimli isimlerinden biri

58 yaşındaki Pablo Laso, Avrupa basketbolunun en tecrübeli ve en başarılı başantrenörleri arasında yer alıyor. Laso, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği Real Madrid’de tam 11 yıl görev yaptı ve bu süreçte kulüp tarihine geçen başarılara imza attı.

Real Madrid ile EuroLeague zaferleri

Pablo Laso, Real Madrid başında iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. Bunun yanı sıra İspanyol deviyle 6 lig şampiyonluğu, 6 İspanya Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazanan Laso, ayrıca FIBA Kıtalararası Kupa zaferi de elde etti.

Bayern Münih ve Baskonia tecrübeleri

2022 yılında Real Madrid’den ayrılan Pablo Laso, kariyerine Almanya ve İspanya’da devam etti. Tecrübeli başantrenör, Bayern Münih ile lig ve kupa şampiyonlukları yaşarken, daha sonra Baskonia’da da görev aldı.

Anadolu Efes’te hedef yeniden zirve

Pablo Laso’nun Anadolu Efes’in başına geçmesiyle birlikte lacivert-beyazlı ekipte yeni bir yapılanma sürecinin başlaması bekleniyor. EuroLeague’de yeniden zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen Efes’in, Laso’nun tecrübesiyle Avrupa’da güçlü bir konuma gelmesi amaçlanıyor.