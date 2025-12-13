Galatasaray’da beklentileri karşılayamayan ve sık sık kulüp değiştiren Nicolo Zaniolo, İtalya’da yeniden form grafiğini yukarı çekti. Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina maceralarının ardından Udinese’ye transfer olan İtalyan futbolcu, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Udinese’de düzenli forma şansı buldu

Udinese formasıyla bu sezon istikrarlı şekilde sahaya çıkan Zaniolo, kısa sürede takımın önemli hücum silahlarından biri haline geldi. 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde görev aldığı 14 maçta 5 gol kaydederek skor katkısı sağladı.

Performansı yönetimi harekete geçirdi

Zaniolo’nun ortaya koyduğu performanstan memnun kalan Udinese yönetimi, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını verdi. İtalyan kulübünün, sezon sonunda Zaniolo’nun bonservisini almak için resmi adım atmaya hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray’a iki farklı teklif hazırlanıyor

İtalyan gazeteci Nico Schira’nın aktardığı bilgilere göre Udinese, Galatasaray’a iki farklı bonservis seçeneği sunmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı kulübe iletilecek tekliflerin detayları da netleşmeye başladı.

Bonservis ya da satıştan pay formülü

Habere göre Udinese’nin Galatasaray’a sunacağı seçenekler arasında 10 milyon euro doğrudan bonservis bedeli ya da 5 milyon euro bonservis + sonraki satıştan yüzde 50 pay formülü yer alacak. Galatasaray yönetiminin, tekliflerin gelmesinin ardından değerlendirme yapacağı belirtiliyor.

Galatasaray karar aşamasında

Zaniolo’nun geleceğiyle ilgili son söz Galatasaray yönetimine ait olacak. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun sözleşme durumu ve olası satıştan elde edilecek gelir doğrultusunda karar vermesi bekleniyor.