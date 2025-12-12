İspanya LaLiga’da sezonun son piyasa değeri güncellemesi yayımlandı. Yapılan güncelleme, ligin yıldız isimleri kadar Türk futbolunu da yakından ilgilendiren dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Arda Güler, LaLiga’da değeri en çok artan futbolcu oldu

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, piyasa değerinde yaşanan büyük artışla LaLiga’da en fazla değer kazanan oyuncu olarak listenin zirvesinde yer aldı. 20 yaşındaki futbolcu, bu yükselişle birlikte kariyerinde bir kez daha tarihi bir başarıya imza attı.

Arda Güler’den Türk futbolu adına tarihi rekor

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler’in piyasa değeri son güncellemede 30 milyon Euro artarak 90 milyon Euro seviyesine ulaştı. Bu yükselişle Arda Güler, Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcusu unvanını bir kez daha elde etti.

Real Madrid performansı değerini yukarı taşıdı

Bu sezon Real Madrid formasıyla 22 resmi maçta görev alan Arda Güler, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız, sergilediği performansla teknik heyetin güvenini kazanırken, Ekim ayında Real Madrid’de “ayın oyuncusu” ödülüne layık görülmüştü.

Fenerbahçe’den Madrid’e: Değeri 2,5 yılda 6 kat arttı

Arda Güler, Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olduğu dönemde 15 milyon Euro piyasa değerine sahipti. İspanyol devindeki yükselişiyle birlikte değerini yaklaşık 2,5 yıl içinde 6 katına çıkaran milli futbolcu, 100 milyon Euro barajına da önemli ölçüde yaklaştı.

Mbappe ve Fermin Lopez de yükselişte

Arda Güler’in ardından piyasa değerini en fazla artıran futbolcular arasında Real Madrid’den Kylian Mbappe ve Barcelona’dan Fermin Lopez yer aldı. Mbappe, güncelleme sonrası 200 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak listenin zirvesindeki Lamine Yamal ile aynı seviyeye geldi.

LaLiga’da en çok değer kaybeden isimler belli oldu

Son güncellemede bazı yıldız futbolcular ise değer kaybı yaşadı. En fazla düşüş yaşayan isimler arasında Real Madrid’den Jude Bellingham ve Rodrygo ile Athletic Bilbao’dan Oihan Sancet öne çıktı.

Bellingham, Rodrygo ve Sancet’in yeni değerleri

20 milyon Euro’luk düşüş yaşayan Jude Bellingham’ın piyasa değeri 160 milyon Euro’ya gerilerken, Rodrygo 60 milyon Euro’ya düştü. Athletic Bilbao forması giyen Oihan Sancet’in yeni piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak güncellendi.