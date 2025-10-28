Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüple yol ayrımına geldi. Taraftarın sevgilisi olan Arjantinli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, kulüpten henüz resmi bir adım gelmedi.

Bu durum camiada endişe yaratırken, yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino, sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Galatasaray’dan kimse bizimle iletişime geçmedi”

Elio Pino, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu’nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız.”

Menajer, Icardi’nin geleceğiyle ilgili belirsizliğin artık sona ermesi gerektiğini vurguladı.

“Icardi belirsizlik içinde kalmamalı”

Elio Pino, oyuncusunun yaşadığı durumun profesyonel bir futbolcunun kariyeri açısından olumsuz olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Ancak Galatasaray kaptanının belirsizlik içinde kalması doğru değil. Kulüp elbette kendi kararlarını verebilir ama bu seviyedeki bir oyuncu uzun süre bekletilmemeli. Mauro’nun Galatasaray’ı ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor. Ancak bu konu sadece futbol değil, aynı zamanda bir insanın özel hayatını da ilgilendiriyor.”

“Galatasaray ve taraftarlar için özel bir hikayesi var”

Menajer Pino, Başkan Dursun Özbek’in açıklamalarına da değinerek, Arjantinli yıldızın kulüp için taşıdığı önemi hatırlattı:

“Başkan Dursun Özbek’in de söylediği gibi, Icardi Galatasaray’ı hak ettiği seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak iyi olmadığı dönemlerde bile takım için sahaya çıktı. Galatasaray ve taraftarlar için çok özel bir hikayesi var. Bu nedenle Mauro saygıyı hak ediyor. Eğer kulüp onu tutmak istiyorsa, bunu artık göstermesi gerekiyor.”

Aralık kritik dönemeç olacak

Icardi cephesinden gelen açıklamalar sonrası gözler Galatasaray yönetimine çevrildi. Yönetimin, yıldız oyuncunun geleceği konusunda Aralık ayına kadar resmi bir adım atması bekleniyor.

Aksi halde, Icardi’nin menajerinin belirttiği gibi, Avrupa’dan gelen teklifler değerlendirilmeye alınacak.