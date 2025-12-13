THY EuroLeague’in 15’inci haftasında Fenerbahçe Beko, zorlu Monaco deplasmanında önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarısını geride kapattığı karşılaşmayı ikinci yarıdaki etkili performansıyla 92-86 kazanmayı başardı.

İlk yarıda üstünlük Monaco’daydı

Salle Gaston Medecin’de oynanan karşılaşmaya ev sahibi Monaco daha etkili başladı. İlk iki periyotta tempoyu belirleyen Fransız temsilcisi, devre arasına 46-38’lik üstünlükle girdi. Fenerbahçe Beko ise ilk yarıda savunmada yaşadığı sorunlara rağmen oyundan kopmadı.

İkinci yarıda Fenerbahçe farkı yarattı

Üçüncü periyotla birlikte oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe Beko, hücumda ritmini buldu. Savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, hızlı hücumlar ve dış atışlardaki isabet oranıyla skor üstünlüğünü lehine çevirdi.

Son periyotta hata yapmadı

Karşılaşmanın son bölümünde skor avantajını korumayı başaran Fenerbahçe Beko, Monaco’nun geri dönüş çabalarına izin vermedi. Kritik anlarda doğru tercihler yapan sarı-lacivertliler, parkeden 92-86’lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe 9’uncu galibiyetini aldı

Bu sonuçla EuroLeague’de bir maçı eksik olmasına rağmen 9’uncu galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, üst sıralardaki yerini güçlendirdi. Monaco ise sezonun 6’ncı yenilgisini yaşayarak sahasında önemli bir fırsatı kaçırdı.