Sezon başında Beşiktaş’tan Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson Fernandes’in geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Portekizli orta saha oyuncusunun, takım arkadaşı Alexander Djiku’nun ardından Spartak Moskova’dan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Bonservisine 20.7 milyon euro ödenmişti

Spartak Moskova, yaz transfer döneminde Gedson Fernandes’i Beşiktaş’tan 20.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Yüksek beklentilerle transfer edilen Portekizli futbolcu, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Süper Lig devleri yeniden devrede

Gedson Fernandes’in ayrılık ihtimali, Süper Lig ekiplerini de harekete geçirdi. Başarılı orta saha oyuncusunun adı son günlerde Galatasaray ve eski kulübü Beşiktaş ile anılmaya başlandı. Transfer kulislerinde, iki kulübün de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Spartak Moskova bonservis bedelini netleştirdi

Sport24’te yer alan habere göre Spartak Moskova, Gedson Fernandes için kapıyı oldukça yüksek bir bedelden açtı. Rus temsilcisinin, Portekizli futbolcu için 45 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği belirtildi.

Gedson Fernandes’in Spartak performansı

Gedson Fernandes, Spartak Moskova formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 19 karşılaşmada görev aldı. Portekizli orta saha, bu maçlarda 5 gol atıp 3 asist yaparak takımına skor katkısı sağladı ve performansıyla dikkat çekti.

Transfer süreci yakından izleniyor

Spartak Moskova’nın belirlediği yüksek bonservis bedeline rağmen, Gedson Fernandes’in ismi transfer gündemindeki yerini koruyor. Oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmelerin, önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.