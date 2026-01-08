Son Mühür- Televizyon spikerlerinden dizi oyuncularına, şarkıcılardan sosyal medya fenomenlerine kadar çok sayıda ismin gözaltına alınması ve tutuklanması, uyuşturucunun yalnızca sokaklarda değil, hayatın her alanında yayılmaya başladığını ortaya koydu.

Uzmanlar ve siyasetçiler, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde “zombi uyuşturucu” olarak bilinen fentanilin ciddi bir tehdit haline geldiği uyarısında bulunuyor.

Uyuşturucuya erişim her geçen gün kolaylaşıyor

Son operasyonlarla birlikte ortaya çıkan tablo, uyuşturucu maddelere ulaşımın artık çok daha kolay hale geldiğini gösteriyor.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan maddeler, sokak aralarında ve gençlerin yoğun bulunduğu bölgelerde hızla yayılıyor.

Özellikle ABD’de kullanımıyla büyük bir kriz yaratan fentanilin Türkiye’de de görülmeye başlanması, tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.

Meclis’te dikkat çeken uyarı: “Türkiye ciddi bir uyuşturucu çaresizliği yaşıyor”

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, geçtiğimiz haftalarda TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin uyuşturucu tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulamıştı.

Çömez, bazı uyuşturucu türlerinin kimyasal madde adı altında sıvılaştırılarak ülkeye sokulduğunu ve bu konuda sınır denetimlerinin artırılması gerektiğini dile getirmişti.

Çömez, yaptığı konuşmada özellikle çocuklar ve gençlerin büyük risk altında olduğunu belirterek, teknolojik yöntemlerle ülkeye sokulmaya çalışılan uyuşturuculara karşı daha etkin mücadele çağrısı yapmıştı.

“Zombi uyuşturucu” İstanbul sokaklarında

Meclis’te yapılan uyarıların ardından İstanbul’dan gelen görüntüler endişeyi artırdı. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Pendik ilçesinde kaydedildiği belirtilen bazı görüntüleri paylaşarak, fentanilin gençler üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Paylaşılan görüntülerde, bu maddeyi kullandığı iddia edilen kişilerin bilinç kaybına yakın halleri ve kontrolsüz hareketleri, “zombi uyuşturucu” tanımını bir kez daha gündeme getirdi.