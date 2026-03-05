ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki liderlik tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerikan basınına verdiği telefon röportajında konuşan Trump, İran’da yeni liderin kim olacağına dair süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

“Hamaney’in oğlu kabul edilemez”

Trump, İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’in yerine geçebileceği konuşulan oğlu Mücteba Hamaney hakkında sert ifadeler kullandı.

Trump, Mücteba Hamaney’in liderlik için uygun bir isim olmadığını savunarak, “Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin sürece dahil olması gerektiğini savundu

Trump, İran’daki liderlik değişiminin yalnızca ülke içi bir mesele olmadığını öne sürerek ABD’nin de bu sürece dahil olması gerektiğini dile getirdi. İran’da seçilecek yeni liderin bölgesel dengeleri ve uluslararası ilişkileri doğrudan etkileyebileceğini ifade eden Trump, Washington’un bu gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Venezuela örneğini hatırlattı

Açıklamasında Venezuela’daki siyasi süreçlere de değinen Trump, burada yaşanan lider değişiminin “başarılı” olduğunu savundu. Trump, benzer bir senaryonun İran’da da mümkün olabileceğini ima ederek uluslararası aktörlerin bu süreçte rol oynayabileceğini söyledi.

“Aynı politikalar sürerse yeni savaş olur”

Trump, İran’da göreve gelecek liderin mevcut yönetimin politikalarını sürdürmesi halinde bunun ABD açısından kabul edilemez olacağını belirtti. Böyle bir durumda bölgede yeni bir çatışma riskinin ortaya çıkabileceğini ileri süren Trump, bunun ABD’yi birkaç yıl içinde yeniden savaşa sürükleyebileceğini savundu.

İran’da liderlik tartışmaları sürüyor

İran’da yeni liderin kim olacağına ilişkin resmi bir karar henüz açıklanmış değil. Ancak siyasi çevrelerde Mücteba Hamaney’in güçlü adaylardan biri olduğu konuşuluyor. Bölgedeki gerilim ve savaş ortamı devam ederken İran’daki liderlik süreci uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.