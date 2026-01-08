AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan kapsamlı bir kanun teklifini yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 15 maddelik teklif hazırlandı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler’in başkanlığında yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 15 maddeden oluşan kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. Teklifte, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik düzenleme önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Emekli aylığı tutarı bugün netleşecek

En düşük emekli aylığına ilişkin yeni rakamın, bugün yapılacak değerlendirmelerin ardından kesinlik kazanması bekleniyor. Söz konusu teklifin, yarın AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunulacağı bildirildi.

Asgari ücret işveren desteğinde artış

Kanun teklifinde ayrıca asgari ücret işveren desteğinin artırılmasına yönelik düzenleme de bulunuyor. Buna göre, mevcut destek tutarının 1270 liraya çıkarılması öngörülüyor.

Fahiş site aidatlarına yönelik yeni düzenleme

AK Parti’nin TBMM’ye sunacağı bir diğer kanun teklifi ise son dönemde artan “kiramdan fazla aidat ödüyorum” şikayetlerini hedef alıyor. Fahiş site aidatlarının önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan teklife göre; sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler öncelikle site yönetimleri tarafından projelendirilecek.

Bu kapsamda alınacak hizmet teklifleri kat maliklerinin onayına sunulacak. Onay verilen hizmetler için belirlenen oranlarda aidat toplanabilecek, kat maliklerinin onayı olmadan aidat tahsil edilemeyecek.

Düzenleme ile aidat giderlerinin daha şeffaf hale getirilmesi, yüksek aidat uygulamalarının sınırlandırılması ve olası suistimallerin engellenmesi hedefleniyor.

Tarım arazileri ve taşınmazlar için ek süre

Teklifte ayrıca, çeşitli nedenlerle ödemeleri yapılamamış ya da başvuruları tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir başvuru ve tamamlama süresi tanınmasına yönelik düzenleme de yer alıyor. Bu adımla, hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.