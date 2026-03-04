Son Mühür / Erkan Doğan - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilen Karabağlar Esentepe Mahallesi’nde 820 konutun yer aldığı 7 hektarlık bölgede TurkMall Firması tarafından sürdürülen Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında ‘kira krizi’ çıktı!

"Özel sektöre verilen ilk rezerv alan bu proje"

Türkiye Cumhuriyeti İmar İskan Bakanlığı tarafından gecekondu önleme projesi kapsamında 1970’li yıllarda yapılan Esentepe Mahallesi’nde 820 konut inşa edildi. Konutların günümüzde ekonomik ömrünü tamamlaması üzerine, bölgede Kentsel Dönüşüm çalışmaları başladı. Esentepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Cengiz Aktaş, derneklerinin daire sahipleri tarafından 2016 yılında kurulduğunu belirterek, “Bu bölgede dar gelirli vatandaşlar oturuyor. Uzun bir sürecin ardından bu bölge Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edildi. Bu sürecin ardından Hak sahiplerinin çoğu Turkmall firmasına vekalet verdi. Biz de dernek olarak hak sahiplerini temsil ediyoruz. Her apartmanda kimin kaç metrekare alacağına yönetim olarak biz karar verdik. Binasına en yakın bloktan almasını firmaya kabul ettirdik. Özel sektöre verilen ilk rezerv alan burasıdır” dedi.

“Evini boşaltmayan 34 kişi var, hak sahiplerinin evden çıkmaları için verilen süreleri geçti”

“Evlerini boşaltmayan 34 kişi var, şu an evlerinde oturan 18 kişi var. Oturan hak sahiplerinin evlerini boşaltmaları için verilen yasal süreleri geçti” diyen Aktaş, hak sahiplerinin mağdur olmadan evlerini boşaltmaları için ve öte yandan evinden çıkıp bir kişi nedeniyle bile binanın yıkılamaması nedeniyle kira yardımı alamayan ev sahiplerine yardım ettiklerini söyledi. Karabağlar Belediyesi’nin yasa gereği elektrik ve doğalgaz firmalarına hizmetin sonlandırılması amacıyla gerekli yazışmaları yaptığını anlatan Aktaş, “Evlerinden çıkamayanların mecburiyetten çıkamadığını düşünüyorum. Ev bulamamıştır, maaşı yetmemiştir. Karabağlar Belediyesi yasa gereği altyapı hizmetlerinin sonlandırılması için yazılar yazdı” diye konuştu.

“Evlerinden çıkan hak sahipleri ciddi mağduriyet yaşıyor”

Sahada yaptıkları çalışmaları ve yaşanan sorunları Son Mühür’e anlatan Aktaş, “Şu anda ciddi bir mağduriyet oluşmaya başladı. Projeye üye olan dernek üyelerimiz, “Biz devlete inandık. 20 Temmuz’da apartmanlarımıza tebligat asıldı. Ben Ağustos 15’nde taşındım. Beş aydır dışarıda kira veriyorum. Devlet bize ne zaman kira verecek diyor. Ancak binasındaki bir kaç kişi çıkıp bina yıkılmadığı için kiraya çıkan çoğunluk kiraya yardımı için bakanlığa başvuramıyor. Bizim suçumuz devletin kanunlara ve belediyenin tebligatına inanmak mı diyor. İnanmayanlara mükafat gibi oluyor. Evinden çıkan 775 kişi var. Toplam 34 kişi kaldı. Yüzde 90’ı evini boşaltmış durumda. Bir tanesine üç defa gittik, kiralar çok yüksek diyorlar. Bir üç kız kardeş ile konuştuk. Tanışma masrafınız bize ait dedik. Haber bekliyorduk, ‘Ev tutulmuş, biz vazgeçtik’ dedi. Bina yıkılmadan kira yardımı için başvura yapılamıyor. İçinde bir kişi otururken Karabağlar Belediyesi yıkım ruhsatı vermiyor. 80 kişilik blokta bir kişi çıkmadığı için 79 kişi kira yardımı için başvuru yapamıyor” diye konuştu.