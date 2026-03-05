FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sakınan’ın “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından cezaevine gönderildiği bildirildi.

FETÖ soruşturması kapsamında yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde uzun süredir aranan Sakınan’ın yakalandığı öğrenildi.

Yaklaşık 10 yıldır firari durumda olduğu belirtilen Sakınan, güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sakınan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Sakınan hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Savcılık sorgusunun ardından Sakınan, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonrası Sakınan’ın “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Cezaevine gönderildi

Mahkemenin tutuklama kararı sonrası Sakınan cezaevine gönderilirken, FETÖ’nün yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.