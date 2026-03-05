Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni hedef alan insansız hava aracı saldırısı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Nahçıvan’a yönelik saldırı gündemdeydi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmenin ana gündem maddesi Nahçıvan’a yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarını hedef alan saldırıyı kınadığını belirterek yaşanan olay nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erdoğan’dan Azerbaycan’a geçmiş olsun mesajı

Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan dayanışması vurgusu

İki lider arasındaki görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının önemine de dikkat çekildi.

Yaşanan gelişmeler karşısında iki ülkenin yakın temas halinde olacağı belirtilirken, bölgedeki güvenlik durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.