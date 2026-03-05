Beştepe Millet Sergi Salonu'nda esnaf ve sanatkarlarla iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekti.

"Bölgesel gerilim ürkütücü boyut kazandı!"

Orta Doğu'daki son gelişmelere değinen Erdoğan, "Dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Başta batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum olanları sadece izlemekle yetiniyor. Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın diğer ülkelere füzeler, kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük alana yayılma riskini ortaya çıkardı. Hürmüz boğazının kapatılmasıyla petrol ve doğalgazda yüzde 20'lere varan artışlar oldu. Biz de kaynakta artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldık. Buna göre benzin, motorin fiyatı artarsa artış fiyatının yüzde 75 kadarının ÖTV'sinin indirilmesi uygulanacak." dedi.

"İkazlarda bulunduk!"

Dün yaşanan olaya da değinen Erdoğan, "Böylece hem akaryakıt fiyatları bahane ile fırsatçıların piyasayı bozmayı engellemiş hem de petrol ve doğalgaz fiyatlarında dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız. Ekonomi, ticaret, güvenlik, turizm, tarımda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Hudutlarımızın ve hava sahanımızın güvenliğinde en küçük ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Güvenliğimize yönelik riskin ortaya çıkması durumunda müttefikimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. Dünkü hadisede hassasiyetimizi gösterdik. Benzer olayın tekerrür etmemesi için ikazlarda bulunduk. Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele ortada iken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı tavır içinde olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır!"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi yürüttüğümüz diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır. Dünyadaki belirsizliklere bölgemizdeki krizlere rağmen ekonomimiz 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü. Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolara, kişi b aşına gelirimizi 18 bin 40 dolara yükseldi. Sanayi sektörümüz son 5 yılın en yüksek büyümesini kaydetti. 2025'de OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olduk. G20'de beşinci sırada yer alıyoruz. Enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indirdikçe Türkiye'nin ekonomisi inşallah daha da güçlenerek farklı bir ivme yakalayacaktır." dedi.