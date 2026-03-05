Lübnan’da İsrail’in düzenlediği saldırılar sonrası can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 102’ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 638’e ulaştığı bildirildi.

Can kaybı her geçen gün artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail tarafından pazartesi gününden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda sivil ve asker hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırılar sonucunda 102 kişinin yaşamını yitirdiğini, 638 kişinin ise yaralandığını belirterek sağlık ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Savaş altıncı gününe girdi

Bölgede devam eden çatışmalar altıncı gününe girerken, gerilimin yalnızca Lübnan ile sınırlı kalmadığı ve Orta Doğu’nun farklı noktalarına yayıldığı bildiriliyor.

İran tarafından gerçekleştirilen misilleme saldırılarının ardından bölgede birçok ülkede de can kayıpları yaşandı.

Orta Doğu genelinde kayıplar arttı

Resmi açıklamalara göre çatışmaların bölge genelindeki bilançosu da giderek ağırlaşıyor.

Verilere göre;

İsrail’de 10 kişi

Kuveyt’te 3 kişi

Bahreyn ve Umman’da 1’er kişi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3 kişi

Suriye’de 4 kişi

Irak’ta ise en az 13 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusu da kayıp verdi

Öte yandan İran’ın Kuveyt’e yönelik saldırıları sırasında ABD Ordusu da kayıp verdiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre saldırılar sırasında 6 ABD askeri yaşamını yitirdi.

Bölgede artan gerilim ve karşılıklı saldırılar nedeniyle Orta Doğu’daki güvenlik endişesi büyürken, gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

İnsani kayıpların artması, bölgede kalıcı ateşkes çağrılarını da yeniden gündeme taşıdı.