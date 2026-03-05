Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, Şam’da sabotaj eylemleri planladığı belirlenen DEAŞ bağlantılı bir hücre ortaya çıkarıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında üç şüpheli yakalanırken, büyük çaplı bir saldırının da engellendiği bildirildi.

MİT’in istihbaratıyla hücre evi tespit edildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT’in yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Şam’da DEAŞ’a ait bir hücre evi belirlendi. Elde edilen bilgiler, Suriye’deki güvenlik birimleriyle paylaşıldı.

Bunun üzerine Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ekipleri şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda hücre üyelerinin konumu tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 DEAŞ üyesi yakalandı

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kentte sabotaj ve bombalı saldırı planları yaptığı değerlendiriliyor.

Operasyon sırasında güvenlik güçleri, hücre üyelerinin bağlantılarını ve planladıkları eylemleri ortaya çıkarmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Bombalı araç etkisiz hale getirildi

Operasyon kapsamında bomba imha uzmanları da bölgede çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış bir bombalı araç tespit edildi.

Uzman ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen araçta yüksek miktarda C4 ve TNT tipi patlayıcı bulunduğu bildirildi. Yetkililer, patlayıcıların büyük çaplı bir yıkıma neden olabilecek güçte olduğunu belirtti.

Planlanan saldırı engellendi

Gözaltına alınan üç şüpheli, sorgulanmak üzere Suriye Genel İstihbarat Servisi Terörle Mücadele İdaresi’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı diğer kişilerin ve olası uzantıların da araştırıldığı kaydedildi.