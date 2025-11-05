Zohran Mamdani, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehirlerinden biri olan New York'ta yapılan seçimlerde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Müziğe olan ilgisiyle ve genç yaşta başladığı sosyal adalet çalışmalarıyla tanınıyor. Özellikle şehirdeki düşük gelirli ailelerin yaşadığı sorunlara ve sosyal konut ihtiyacına odaklanarak siyasi kariyerini şekillendirdi.

Onun yükselişi, New York'un Güney Asya kökenli ve Müslüman bir siyasetçisini ilk kez bu kadar yüksek bir makama taşımış oldu. Seçim kampanyasında genç seçmenler ve işçi sınıfına hitap eden Mamdani, şehirde ulaşım, barınma ve sosyal hizmetlerin genişletilmesi konularında somut projeler ortaya koydu. Filistin’e verdiği destek ve İsrail politikasına karşı çıkışı, onu uluslararası alanda da gündeme taşıyor.

Kampanya sürecinde, kira fiyatlarının dondurulması, ücretsiz toplu taşıma hizmetleri, ücretsiz çocuk bakım merkezleri açılması ve yüksek gelir gruplarına yönelik ek vergi uygulamaları gibi vaatlerle dikkat çekti. Bu vaatler, şehirdeki dezavantajlı gruplar tarafından özellikle benimsendi. Mamdani’nin dijital kampanya dili ve sosyal medyayı etkin kullanımı da genç seçmenlerle güçlü bir bağ kurmasını sağladı.

Belediye başkanı seçildikten sonra, New York’ta milyarderlerin ve finans çevrelerinin Mamdani karşıtı girişimleri de gündeme geldi. Bloomberg LP'nin sahibi Michael Bloomberg, Airbnb kurucusu Joe Gebbia ve bazı büyük yatırımcıların Mamdani'nin seçilmesini engellemek için yüksek tutarlı bağışlarla kampanyalar yürüttüğü biliniyor. Ancak Mamdani, tüm bu finansal engellere rağmen sandıktan başarıyla çıktı.

Mamdani’nin siyasi duruşu, kent politikalarının yanı sıra uluslararası sorunlara olan duyarlılığıyla da öne çıktı. Özellikle Gazze konusunda yaptığı açıklamalar ve İsrail hükümetini açıkça eleştiren söylemleri, ABD’deki farklı siyasi gruplardan tepki alsa da genç ve aktivist seçmenler arasında geniş yankı buldu. Seçim sonrası konuşmasında, New York’un artık daha katılımcı ve adalet odaklı bir siyaset izleyeceğini vurguladı.

New York Belediye Başkanlığı Yolculuğu

Zohran Mamdani, Uganda'nın başkenti Kampala'da 1991'de dünyaya geldi. Annesi ünlü film yönetmeni Mira Nair, babası ise Columbia Üniversitesi'nde profesör olan Mahmood Mamdani. Çocuk yaşta ailesiyle ABD’ye göç etti, yaşamının büyük bölümünü New York'ta geçirdi. New York’un Queens bölgesinde konut danışmanı olarak çalıştı ve düşük gelirli ailelerin karşılaştığı tahliye sorunlarında aktif rol aldı. Müzik kariyerinde “Young Cardamom” adıyla rap parçaları yaptı ve annesinin yönettiği Disney filmi Queen of Katwe (2016) için müzik hazırladı.

Seçim Süreci ve Kampanya Vaatleri

2020'de New York Eyalet Meclisi'ne seçildi ve mecliste çeşitli sosyal politikaları savundu. Özellikle barınma, enerji ve toplu taşıma alanındaki projeleriyle ön plana çıktı. 2025 yılındaki seçimlerde Cumhuriyetçi ve bağımsız adayların ardından Demokrat Parti’nin resmi adayı olarak yarıştı. Kampanyasında “New York satılık değil” sloganı ile şehirde kira artışlarını sınırlandırma, ücretsiz toplu taşıma, ücretsiz çocuk bakımı ve yüksek gelirlilere ek vergi uygulamaları gibi vaatler sundu. Destekçileri arasında genç seçmenler ve işçi sınıfı öne çıkıyor. Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi ABD'li sol siyasetçiler de Mamdani’ye destek verdi.

Sosyal ve Politik Duruşu

Mamdani, özellikle Filistin’e açık destek vermesiyle ve İsrail hükümetine yönelik eleştirileriyle tanınıyor. 2024 yılında Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdi ve Filistin’in eşit haklara sahip bir devlet olmasını savundu. Bu söylemler, bazı gruplardan tepki alsa da gençler ve ilerici seçmenler arasında yankı uyandırdı. Ayrıca, New York’un finans ve iş çevrelerinin kendisine karşı yaptığı kampanyalara rağmen sandıktan zaferle çıkmayı başardı.

Zohran Mamdani kimdir?

Zohran Mamdani, sosyal adalet ve şehir politikalarında aktif rol oynayan, göçmen kökenli bir siyasetçi olarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı oldu. Genç yaşta ABD’ye göç etti, müziğe ve sosyal hizmetlere ilgi duydu. 2020’de eyalet meclisine seçildi, toplumsal sorunlara duyarlılığı ve yenilikçi vizyonu ile kentte yeni bir dönemin kapılarını araladı.