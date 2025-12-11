Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Aralık Perşembe günü için yaptığı hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yağışlı hava etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde, İç Anadolu’nun doğusunda ve Doğu Anadolu’nun güney ile batı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis oluşacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
11 Aralık 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE – 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 18°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA – 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA – 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP – 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN – 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 4°C
Çok bulutlu
KARS – 2°C
Çok bulutlu
MALATYA – 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN – 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR – 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN – 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı