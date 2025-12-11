Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Aralık Perşembe günü için yaptığı hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yağışlı hava etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde, İç Anadolu’nun doğusunda ve Doğu Anadolu’nun güney ile batı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis oluşacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

11 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE – 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ – 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR – 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA – 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 18°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA – 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA – 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR – 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ – 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA – 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE – 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP – 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE – 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN – 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON – 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 4°C

Çok bulutlu

KARS – 2°C

Çok bulutlu

MALATYA – 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN – 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR – 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP – 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN – 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı