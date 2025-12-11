Son Mühür - Tayland ile Kamboçya arasında sınır hattında başlayan ve kısa sürede geniş çaplı bir savaşa dönüşen ikinci dalga saldırılar, beşinci gününde de sürüyor.
F-16'lar devrede
Tayland ordusu, Kamboçya’ya yönelik F-16 savaş uçakları ve yoğun topçu atışlarıyla operasyonlar düzenledi. Tayland askerlerinin birçok köy ve kenti kontrol altına alarak bölgeye bayrak diktiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Kamboçya güçleri, cephe hattının tamamında karşı taarruza geçtiklerini açıkladı. Bölgeden aktarılan son bilgilere göre, iki ülke arasında şiddetlenen çatışmalarda onlarca kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce kişi de bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldı.
Tahliye sayısı açıklandı
Tayland ve Kamboçya savunma bakanlıkları, yeniden başlayan çatışmaların ardından yerinden edilenlere ilişkin bilgi paylaştı. Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, ülkede çatışma bölgelerinden yaklaşık 400 bin kişinin tahliye edildiğini ve yaklaşık 700 okulun kapatıldığını bildirdi. Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkede 127 binden fazla kişinin yerlerinden ayrılmak zorunda kaldığını ve yüzlerce okulun kapatıldığını duyurdu.
Savaş nasıl başladı?
Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen süren sınır gerilimi sırasında yeniden başlayan çatışmalar konusunda birbirini suçlamıştı. Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, Kamboçya tarafından “askeri ve sivil hedeflere” ateş açıldığını, ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini açıklamıştı. Suvaree, çatışmalarda 1 Taylandlı askerin yaşamını yitirdiğini, 8 askerin de yaralandığını bildirmişti. Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra ise 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ateşkes anlaşmasına rağmen 8 Aralık’ta başlayan çatışmalar sınır hattı boyunca yayılırken, toplamda 7’si Taylandlı, 7’si Kamboçyalı olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirdi.