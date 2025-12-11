Son Mühür - Tayland ile Kamboçya arasında sınır hattında başlayan ve kısa sürede geniş çaplı bir savaşa dönüşen ikinci dalga saldırılar, beşinci gününde de sürüyor.

Tayland ordusu, Kamboçya’ya yönelik F-16 savaş uçakları ve yoğun topçu atışlarıyla operasyonlar düzenledi. Tayland askerlerinin birçok köy ve kenti kontrol altına alarak bölgeye bayrak diktiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Kamboçya güçleri, cephe hattının tamamında karşı taarruza geçtiklerini açıkladı. Bölgeden aktarılan son bilgilere göre, iki ülke arasında şiddetlenen çatışmalarda onlarca kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce kişi de bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Tahliye sayısı açıklandı

Tayland ve Kamboçya savunma bakanlıkları, yeniden başlayan çatışmaların ardından yerinden edilenlere ilişkin bilgi paylaştı. Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, ülkede çatışma bölgelerinden yaklaşık 400 bin kişinin tahliye edildiğini ve yaklaşık 700 okulun kapatıldığını bildirdi. Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkede 127 binden fazla kişinin yerlerinden ayrılmak zorunda kaldığını ve yüzlerce okulun kapatıldığını duyurdu.

Savaş nasıl başladı?