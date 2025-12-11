Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Latin Amerika liderlerine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında “günleri sayılı” ifadelerini kullanan Trump, bu kez eleştirilerini Kolombiya lideri Gustavo Petro’ya yöneltti.

''Akıllı olmazsa...''

Trump, Petro’nun ABD’ye karşı düşmanca davrandığını iddia ederek, "ABD'ye oldukça düşmanca davranıyor. Akıllı olmazsa başına büyük belalar açacak." dedi. Konuşmasında Petro’nun “akıllanması gerektiğini” vurgulayan Trump, aksi takdirde Maduro’nun ardından sıradaki hedefin Petro olacağını ifade etti.

''Sıra ona gelecek...''

Trump, Kolombiya’nın uyuşturucu üretimi nedeniyle ABD için bir tehdit oluşturduğunu iddia ederek, "Kolombiya çok fazla uyuşturucu üretiyor. Kokain fabrikaları var. Kokain yapıyorlar ve doğrudan ABD'ye satıyorlar. Yani akıllansa iyi olur. Yoksa sırada o var. Umarım dinliyordur, sıra ona gelecek." ifadelerini kullandı.

Bu ilk değil

Trump’ın Kolombiya liderine yönelik sert çıkışı yeni değil. Ulusal basında yer alan haberlere göre Trump, Petro’yu daha önce defalarca “yasa dışı uyuşturucu satıcısı” olarak nitelendirmiş ve Maduro ile yaşanan gerilimin ardından Petro’nun “sıradaki hedef” olabileceğine işaret etmişti. Son açıklaması ise söylemin tonunu daha da yükselterek Washington–Bogota hattında yeni bir gerilim olasılığını gündeme taşıdı.